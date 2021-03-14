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Общество

В Печорском районе обсудили трудоустройство осуждённых к исправительным работам инвалидов

В Печорском районе состоялась рабочая встреча представителей уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Псковской области и государственной службы занятости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова и руководитель отделения занятости населения по Печорскому району Светлана Васильева обсудили острый вопрос трудоустройства осуждённых к исправительным работам, имеющих группу инвалидности.

В настоящее время приоритетным направлением деятельности государственных структур, органов местного самоуправления и организаций является работа по социальной поддержке населения. Такая работа осуществляется руководством уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области и региональной службой занятости населения.

«Все осуждённые, обратившиеся за содействием, получат квалифицированное и полное информирование о положении на рынке труда, о возможностях трудоустройства. В свою очередь сотрудникам УИИ необходимо принимать активное участие вместе с осуждёнными в их трудоустройстве», – отметила Алёна Демидова.

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