Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году

08:47, 15 марта 2021, ПАИ

В России в 48 из 85 регионов ухудшились финансовые показатели бизнеса по итогам 2020 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В частности, в Северной Осетии — Алании наблюдается наиболее негативная ситуация: если в 2019 году местные предприятия получили убыток около 2 млн рублей, то в 2020-м он вырос до 3 млрд. Ненецкий автономный округ оказался на втором месте, там показатели бизнеса ухудшились на 456% (с 5,8 млрд рублей прибыли до убытка в 20,65 млрд рублей). Далее следуют Ингушетия (там убытки выросли на 436,5%, с 838 млн до 4,5 млрд рублей), Амурская область (предприятия ухудшили свои показатели на 215,4% и завершили год с потерями в размере 31,56 млрд рублей), а также Севастополь (-210,8% и убыток в 802 млн рублей).

Десятку регионов России замыкают Кемеровская область (-107,3%, убыток 8,7 млрд рублей), Еврейская автономная область (-88,1%; прибыль сократилась с 1,5 млрд до 183 млн), Татарстан (-88%, заработки упали до 54,6 млрд) и Республика Коми (-85,7%, прибыль снизилась до 15,3 млрд).