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Великий пост начался у православных

15 марта у православных начался Великий пост, который продлится до 1 мая, пишет calend.ru.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник» в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте во всех смыслах этого слова. Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен главным образом в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в память сорокадневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8). О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства из глубокой древности, а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках.

Однако соблюдался пост Святой Четыредесятницы (длившийся повсюду 40 дней) в древней церкви не в одно и то же время. Это зависело от неодинакового исчисления дней поста и дней, когда он разрешался.

В восточных церквях существующий и доныне порядок соблюдения Великого поста установился в IV веке.

В постановлениях апостольских о Великом посте говорится: «Да совершается этот пост (Четыредесятница) прежде поста Пасхи (Страстной седмицы)» (кн. 5, гл. I). Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого (третьего пополудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались мясо, молоко, сыр, яйца.

В первую и Страстную седмицы православная церковь предписывает хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем (растительным маслом). И только в праздник Благовещения, если он приходится не в Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.

Церковь строго осуждает нарушающих Великий пост, но, действуя в духе любви и милосердия Божия, не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в радости причащения и Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые, обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, так же как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов. В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвления греховных пожеланий. Поэтому в песнопениях церковь называет Святую Четыредесятницу веселым временем поста.

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