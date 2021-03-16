О псковских объектах всемирного наследия и международном сотрудничестве – в интервью с Вадимом Нэдиком

21:36, 17 марта 2021, ПАИ

Псковская область славится своими достопримечательностями во всем мире. Доказательством является включение ряда региональных архитектурных памятников в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как в изменившихся реалиях проводится обслуживание и реконструкция объектов мирового значения, в чем причины длительных ремонтов и что дает международное сотрудничество – об этом в эфире ПАИ-live рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Долгоиграющие проекты

– Какие памятники, которые находятся в ведении вашего комитета, будут отреставрированы в 2021 году? Как идёт ход реставрации? Спрашиваю, потому что некоторые объекты были анонсированы в прошлом году и вроде на некоторых леса появились, но потом что-то притормозилось.

– История передачи Северо-Западной дирекции (учреждения, которое являлось на территории Псковской области заказчиком в части объектов культурного наследия) в Минстрой известна, а в определенных кругах – очень известна, потому что были ожидания, что Северо-Западная дирекция закончит те работы, где была заказчиком. Но было принято решение о передаче всех полномочий, прав и обязанностей заказчика Министерству культуры и возникла небольшая пауза. В конечном итоге Министерством культуры была очень быстро организована работа, мы сейчас знаем конкретных кураторов, которые в Минкультуры курируют все работы на объектах в Псковской области.

Это очень важные объекты, их все прекрасно знают и наблюдают за развитием событий. Это колокольня в Кроме, где стоят леса: сейчас определился подрядчик, который будет заниматься непосредственно работами на стенах; сейчас есть два варианта развития событий, поскольку нужно провести работы и по фундаментам, и по стенам. Мы окончательно определимся, что будет первично, что вторично. Фундаменты в первую очередь будут укреплены, и мы очень рассчитываем на то, что все-таки до конца года на стенах закончим работы.

Дело в том, что там кроме реставрационных работ, которые планировались, при вскрытии, при исследовании стен выяснилось, что есть сильная деструкция. Рассчитываем, что в этом году сделаем вычинку и восстановим те места, которые опасны и вызывают тревогу по поводу сохранности этого объекта. Я сделаю очень смелое предположение, что мы до конца года снимем леса с колокольни.

– Поднадоели, честно говоря, леса, портят вид.

– С точки зрения реставрации, когда она идёт долго, это хорошо, а с точки зрения жителя, когда эта конструкция наблюдается долго и упорно, это не вызывает радости у населения. Я абсолютно с ними солидарен.

Нельзя обойти работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, и я могу сказать, что решён очень важный вопрос. Всем известно, что этот проект был сделан не сегодня, он ещё в 2018 году разрабатывался. Сейчас он достаточно благополучно реализуется, но был один вопрос. Я хочу поблагодарить наших коллег, членов научно-методического совета Министерства культуры РФ, поскольку позавчера на нем был рассмотрен очень важный вопрос. По проекту лестница на хоры должна была опускаться в четверик, что не вызывало сомнений. Когда пользователь понял, что предстоит такой вариант оборудования лестницы – на четверик – при наличии сейчас в храме винтовой лестницы, нужно было вносить изменения в проект. Но научно-методический совет рассмотрел эту тему и решил, что такая лестница не нужна. В рамках этого большого проекта её не будут возводить – это приведет к экономии средств. А поскольку этой лестницы не было и это было проектное решение, она не представляет собой предмета охраны, и в этом смысле проблемы-то и нет.

– Всем стало легче?

– Всем стало легче. Но формально проблема была, потому что это изменения в проект. Пользователь категорически говорил, что такая конструкция не просто не нужна – она будет мешать, когда храм будет действовать как храм. Эта тема благополучно завершена.

Сейчас решаются вопросы с Министерством культуры, состоялось совещание в расширенном составе, где участвовали все подрядчики Псковской области – представители епархии, финансово-хозяйственного управления Московского патриархата: это работы в церкви в Бельском Устье, это наша самая любимая церковь в Мелётово, где тоже остановлены работы.

– Тоже долгоиграющая история.

– Очень долгоиграющая история. Мы надеемся, что пользователь (у нас пользователем музей является) активизирует свою работу по поводу заявки на выполнение реставрации фресок. А вот с тем, что работы остановлены в самом храме, мы буквально 20 марта должны продолжить работы, потому что там все сделано в верхней части храма, все нормально с кровлей и со всем, что касалось работ над укреплением самого храма в части наружных конструкций.

Остался последний этап укрепления фундамента, так называемое цементирование грунтов, это вызывает тревогу: все-таки в этом году нужно завершить отмостку и систему водоотведения, а в проекте заложены небольшие средства на археологию. Будем этот вопрос решать, потому что, оборудуя отмостку, нужно неизбежно проводить археологические исследования. Вы знаете, что вокруг храма всегда масса захоронений. Это наша традиция.

Следующий объект – это церковь Сергия Радонежского с Залужья. Это тоже долгая история. Мы закончили работы в рамках гарантийных обязательств, и работы в самом здании будут завершены в течение месяца-двух.

Следующая тема, которая рассматривалась на совещании с Министерством культуры, – это Дом губернатора, где сменились три субподрядчика. К сожалению, после каждого субподрядчика оставалось какое-то количество недостатков. Решено завершать работу в экстренном режиме, но есть проблема с этим объектом: чтобы его полноценно подключить к сетям, нужно их проложить по новым трассам.

И опять мы приходим к очень широко распространенной проблеме – это проблема необходимости археологических исследований или археологического наблюдения за проведением работ. Есть четкое понимание, каким образом мы будем выходить из положения. Раздел, скорее всего, сделаем тоже, не откладывая в долгий ящик. Думаю, в этом году, в первом полугодии, мы решим этот вопрос. Когда библиотека переедет, она не может остаться без коммуникаций, поэтому это тоже очень важный вопрос.

Сейчас Министерство культуры оказывает нам всестороннюю поддержку, в том числе и научно-методический совет, который прошел по нашей просьбе, это и работа наших кураторов от Министерства культуры, которым выражаю благодарность, потому что мы сейчас сдвинулись с мертвой точки и работа идёт. Это не считая той деятельности, которую осуществляет наша замечательная АНО «Возрождение», где деятельность не останавливалась ни на одну секунду, где идут изыскательские работы в Снетогорском монастыре, Мирожском монастыре.

И естественно, самый большой комплекс сейчас в Печорах. В этом году начнутся работы и изыскания продолжатся. Но это отдельный разговор. Хочу заметить, что события очень позитивные, теперь есть понимание, как работать. Проблемы есть, но есть конструктивный диалог с подрядчиками, которые сейчас находятся под контролем, четко понимают, что теперь Минкультуры обладает всеми правами заказчика. Сейчас работа налаживается.

– Деньги-то на все эти работы есть?

– Деньги есть. Самое приятное, когда в отношении колокольни выходили с одним объемом финансирования, чтобы буквально провести реставрацию в ограниченном объеме, и когда выяснилась деструкция стен, то там объемы очень сильно, кратно увеличились и был финансовый вопрос, но на сегодняшний день вопрос с дополнительным финансированием решён (но не скажу, что на 100%). Сейчас мы будем определять порядок, как будем действовать и как скоординируем работу по укреплению самого фундамента и ремонту стен. Тут есть один нюанс, который может повлиять, в том числе негативно. Мы будем дополнительно исследовать состояние фундаментов, и если будет один результат, то это будет один алгоритм действий, а если будет другой, негативный, – то другой. При негативном развитии, возможно, эти леса еще постоят.

– Будем надеяться, реализуется позитивный сценарий.

Согласование в Париже

– В Пскове появилась Служба управления объектами ЮНЕСКО. Какие в этом году там предстоит сделать работы, по каким направлениям будет двигаться эта служба?

– Во-первых, мониторинг состояния самих объектов – это первостепенная задача. Какое-то оборудование мы уже закупили, маяки (это очень важно). Что такое маяки? Это взял, поставил кусочек бумаги, приклеил и наблюдаешь, рвется она или не рвется. Те маяки, которые устанавливаются на объектах ЮНЕСКО, совершенно другие. На всех местах, где уже есть повреждения, трещины и какие-то дефекты, устанавливаются подвижные маяки, за которыми ведется наблюдение, на них буквально стоит шкала, все движения в одну или другую сторону четко фиксируются.

Мы будем решать в этом году вопрос с температурно-влажностным режимом контроля. Сейчас, конечно, без пользователя мы этот вопрос на первом этапе не сможем решить, поэтому будем просить пользователя к этой теме подключиться. В перспективе это будут немного другие приборы.

– Пользователи – это кто?

– Основным пользователем у нас является епархия наших объектов, поэтому мы будем обращаться за помощью к епархии. Мониторинг – первостепенная задача. Мы совместно с комитетом по туризму разрабатываем план развития туристических маршрутов, есть интересный водный маршрут вдоль реки Великой, начаты мероприятия по популяризации наших объектов.

Планируется на несколько лет программа издания целой серии книг, печатных изданий, как минимум пятитомника, который будет включать различные вопросы, в первую очередь связанные с объектами ЮНЕСКО, ну и не только с этим. Запланирована съемка 10 короткометражных сюжетов про каждый из памятников, из элементов объектов всемирного наследия. И вот сейчас, в этом году мы объявляем фотоконкурс (надеюсь, проведем его по поводу именно объектов ЮНЕСКО). Еще я могу назвать целый комплекс мероприятий, которые связаны с популяризацией в рамках плана управления объектом всемирного наследия, который у нас сделан, утвержден и направлен в Париж.

– В Париж?

– Да, в Центр всемирного наследия.

– Все ли памятники ЮНЕСКО, на ваш взгляд, находятся в удовлетворительном состоянии или какие-то потребуют дополнительных вливаний в реставрацию?

– При правильном подходе нужно планировать работы всё-таки на всех, поскольку фактически только церковь Косьмы и Дамиана с Примостья находится на ремонте.

Я хотел бы остановиться на самом ходе планирования. Многие знают о том, что существует госстандарт, оценка влияния работ, производимых на объекте всемирного наследия, и задают вопрос: в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья госстандарт выполняется или нет?

– И кто за этим следит?

– Да, и кто за этим следит. Мы, безусловно, имеем основный документ органа охраны ГОСТ, но на сегодняшний момент госстандарт носит рекомендательный характер, поэтому у нас нет полномочий требовать его исполнения от подрядчика. Несмотря на то что он рекомендательный, мы всем рекомендуем его в качестве отдельных рекомендаций, даже направляем отдельным письмом подрядчику такую информацию, чтобы она принималась во внимание.

Не могу обойти один вопрос. В городе существует региональная организация – это Экономический и Социальный Совет ООН, состоящий из трёх человек. Правда, один из этих трёх человек является директором службы управления объектами ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что мы умышленно это сделали, но почему мы не должны задействовать потенциал, в том числе члена международной организации, если мы можем эту работу проводить с участием такого специалиста. Предварительно мы встречались в режиме рабочих совещаний, уже проведено протокольное совещание и намечены те этапы и мероприятия, которые направлены на наше взаимодействие с международной организацией, с Экономическим и Социальным Советом ООН, которое будет реализовываться в этом году и в перспективе следующих лет.