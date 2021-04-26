700 тонн небезопасного рапса не пропустили через границу в Псковской области

11:26, 26 апреля 2021, ПАИ

С начала 2021 года на территории Псковской области сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили два случая недостоверного декларирования зерна и продуктов его переработки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора установили факт недостоверного декларирования при ввозе на территорию России партии манной крупы (заявитель – ООО «Паритет»). В декларации был указан протокол испытания лаборатории, прекратившей свою деятельность.

Кроме того, при внутреннем перемещении по территории страны 700 тонн продовольственного рапса (заявитель – ООО «Агрорезерв») в декларации был заявлен протокол испытания лаборатории, местонахождение которой не было подтверждено по фактическому адресу осуществления деятельности.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

Выдано 2 предписания о прекращении действия декларации о соответствии. В настоящее время действие деклараций прекращено.