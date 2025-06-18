Псковские профсоюзы представили базы отдыха и санатории на международном фестивале в Белоруссии

21:00, 18 июня 2025, ПАИ

Псковские профсоюзы презентовали санатории и базы отдыха на Международном молодёжном фестивале в Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В фестивале, который проходит в Мяделе с 16 по 19 июня, принимают участие делегации из Москвы, Псковской, Брянской, Смоленской и Тульской областей.

В состав псковской делегации вошли председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки России Наталья Горбачёва, её заместитель Валентина Хруцкая, а также заведующий отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая.

В рамах мероприятия прошла встреча представителей общероссийского профсоюза образования и белорусского профсоюза работников образования и науки.

Кроме того, на мероприятии организовали работу интерактивных площадок, зоны делового общения, профсоюзного творчества «Профсоюз объединяет».

Ирэна Заблоцкая представила на фестивале информацию о профсоюзных санаториях и базах отдыха Псковской области. Псковский стенд пользуется у посетителей фестиваля, жителей Белоруссии особой популярностью, отметили в пресс-службе облсовпрофа.

Лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов рассказал, что псковские профсоюзы принимают участие в фестивале уже не первый раз. «Объединение представителей профсоюзных организаций из разных стран, обмен опытом, укрепление международного сотрудничества и обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и защиты прав трудящихся являются главными составляющими мероприятия. Здесь мы рассказываем о наших профсоюзных учреждениях отдыха, привлекаем новых гостей в регион. Развиваем и укрепляем наше сотрудничество на благо профсоюзного движения стран», – подчеркнул он.