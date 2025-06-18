Фестиваль «Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Пскове

20:51, 18 июня 2025, ПАИ

Концерт в рамках масштабного проекта «Музыкальная экспедиция» пройдёт в Покровской башне в Пскове 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Проект подразумевает выступления артистов в необычных местах, где зрители знакомятся с академической музыкой. Мероприятие начнётся в 20:00.

Музыкальный фестиваль будет проходить в музее в третий раз. Моменты «Музыкальной экспедиции» прошлого года – в видео.