Фестиваль «Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Пскове
Концерт в рамках масштабного проекта «Музыкальная экспедиция» пройдёт в Покровской башне в Пскове 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.
Проект подразумевает выступления артистов в необычных местах, где зрители знакомятся с академической музыкой. Мероприятие начнётся в 20:00.
Музыкальный фестиваль будет проходить в музее в третий раз. Моменты «Музыкальной экспедиции» прошлого года – в видео.
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