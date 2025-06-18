Столетие отметила труженица тыла Великой Отечественной войны Федосья Гусакова из Бежаниц

19:47, 18 июня 2025, ПАИ

100-летний юбилей отметила труженица тыла Великой Отечественной войны, ветеран труда из Бежаниц Федосья Гусакова, пишет районная газета «Сельская новь».

Глава Бежаницкого округа Елена Иванова поблагодарила Федосью Терентьевну за её доброту и стойкость, пожелала крепкого здоровья, душевного тепла и оптимизма. Елена Михайловна передала ветерану поздравления президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вручила памятные подарки. Выразить своё уважение юбилярше пришли представители администрации округа, центра социального обслуживания, управления социальной защиты населения и совета ветеранов.