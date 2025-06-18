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Столетие отметила труженица тыла Великой Отечественной войны Федосья Гусакова из Бежаниц

100-летний юбилей отметила труженица тыла Великой Отечественной войны, ветеран труда из Бежаниц Федосья Гусакова, пишет районная газета «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь»

Глава Бежаницкого округа Елена Иванова поблагодарила Федосью Терентьевну за её доброту и стойкость, пожелала крепкого здоровья, душевного тепла и оптимизма. Елена Михайловна передала ветерану поздравления президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вручила памятные подарки. Выразить своё уважение юбилярше пришли представители администрации округа, центра социального обслуживания, управления социальной защиты населения и совета ветеранов.

Федосья Гусакова родилась в деревне Дворцы и всю жизнь, пойдя по стопам отца, отработала на почте.

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Столетие отметила труженица тыла Великой Отечественной войны Федосья Гусакова из Бежаниц

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