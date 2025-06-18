«Михайловское» посетили гости из Шлиссельбурга

20:13, 18 июня 2025, ПАИ

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» побывали гости из Шлиссельбурга Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Делегацию библиотекарей из Шлиссельбурга в Святогорье привело не только имя Пушкина, но и память о прекрасном советском поэте Михаиле Дудине, чьё имя носит их библиотека. Поэт-фронтовик был участником боёв за освобождение их города в 1942–1944 годах, а позже при его непосредственной поддержке шлиссельбургская библиотека получила собственные помещения, в которых размещается и по сей день.

«В Пушкиногорье также с благодарностью вспоминают Михаила Александровича, ежегодно посещавшего Михайловское, помогавшего Семёну Степановичу Гейченко в решении многих проблем, стоявших тогда перед музеем, – рассказали в Пушкинском заповеднике. – Михаил Дудин был одним из организаторов Пушкинского праздника поэзии в Михайловском. А ещё здесь им было создано много стихов, которые вошли в книгу «Святогорское лето». Он почётный гражданин посёлка Пушкинские Горы».

В музее-заповеднике также напомнили о том, что каждый посетитель, направляющийся из Бугрово в Михайловское, проходит мимо Могилы Неизвестного Солдата. Высеченная на камне эпитафия написана Михаилом Дудиным: «Здесь похоронен воин неизвестный, / Освободивший Родины святыню. / Бессмертной славы мужество достойно – / Идущий мимо, голову склони».