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Общество

«Михайловское» посетили гости из Шлиссельбурга

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» побывали гости из Шлиссельбурга Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Библиотекари из Шлиссельбурга на встрече с директором «Михайловского» Георгием Василевичем. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Делегацию библиотекарей из Шлиссельбурга в Святогорье привело не только имя Пушкина, но и память о прекрасном советском поэте Михаиле Дудине, чьё имя носит их библиотека. Поэт-фронтовик был участником боёв за освобождение их города в 1942–1944 годах, а позже при его непосредственной поддержке шлиссельбургская библиотека получила собственные помещения, в которых размещается и по сей день.

М. А. Дудин в Михайловском (1977). Фото Виктора Ахломова из фондов Пушкинского заповедника

«В Пушкиногорье также с благодарностью вспоминают Михаила Александровича, ежегодно посещавшего Михайловское, помогавшего Семёну Степановичу Гейченко в решении многих проблем, стоявших тогда перед музеем, – рассказали в Пушкинском заповеднике. – Михаил Дудин был одним из организаторов Пушкинского праздника поэзии в Михайловском. А ещё здесь им было создано много стихов, которые вошли в книгу «Святогорское лето». Он почётный гражданин посёлка Пушкинские Горы».

В музее-заповеднике также напомнили о том, что каждый посетитель, направляющийся из Бугрово в Михайловское, проходит мимо Могилы Неизвестного Солдата. Высеченная на камне эпитафия написана Михаилом Дудиным: «Здесь похоронен воин неизвестный, / Освободивший Родины святыню. / Бессмертной славы мужество достойно – / Идущий мимо, голову склони».

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