Псковичи могут принять участие в конкурсе авторских проектов «Моя страна — моя Россия»
Продолжается прием заявок на участие в 18-м Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Конкурс в 2021 году посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос. Он пройдет в двух возрастных категориях: 14–17 лет и 18–35 лет. Участники смогут представить свои культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты в 16 основных и двух специальных номинациях — для журналистов и детей до 13 лет.
Авторы лучших проектов получают поддержку местных органов власти, возможность реализовать свой проект, получить денежные призы и образовательные гранты, информационное освещение, пройти стажировки и практику в крупных российских компаниях, принять участие в образовательных программах постконкурсного сопровождения.
Конкурс «Моя страна — моя Россия» 2021 — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие ежегодно проводится с целью привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, содействия участию граждан в реализации приоритетных национальных проектов, поддержки научной и инновационной деятельности молодежи.