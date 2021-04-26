Псковичи могут принять участие в конкурсе авторских проектов «Моя страна — моя Россия»

13:13, 26 апреля 2021, ПАИ

Продолжается прием заявок на участие в 18-м Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс в 2021 году посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос. Он пройдет в двух возрастных категориях: 14–17 лет и 18–35 лет. Участники смогут представить свои культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты в 16 основных и двух специальных номинациях — для журналистов и детей до 13 лет.

Авторы лучших проектов получают поддержку местных органов власти, возможность реализовать свой проект, получить денежные призы и образовательные гранты, информационное освещение, пройти стажировки и практику в крупных российских компаниях, принять участие в образовательных программах постконкурсного сопровождения.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.