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Общество

Ожидается приостановка части авиарейсов из Пскова в Минводы и Сочи

Авиарейсы из Пскова в Минводы и Сочи будут частично приостановлены. Это следует из расписания полётов, размещённого на сайте компании «Азимут».

Фото: ПАИ

Так, с 9 июля по средам не планируется выполнять авиарейс Минводы – Псков – Калининград – Псков – Минводы: билеты с этой даты недоступны к покупке на сайте перевозчика.

Кроме того, с 6 июля отменяется авиарейс Сочи – Псков – Сочи по воскресеньям, пишет «Псковская правда» со ссылкой на компанию «Азимут».

При этом остальные авиарейсы на этих направлениях сохраняются, а возобновить отменённые компания намерена в октябре.

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