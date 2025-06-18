Ожидается приостановка части авиарейсов из Пскова в Минводы и Сочи

21:36, 18 июня 2025, ПАИ

Авиарейсы из Пскова в Минводы и Сочи будут частично приостановлены. Это следует из расписания полётов, размещённого на сайте компании «Азимут».

Так, с 9 июля по средам не планируется выполнять авиарейс Минводы – Псков – Калининград – Псков – Минводы: билеты с этой даты недоступны к покупке на сайте перевозчика.

Кроме того, с 6 июля отменяется авиарейс Сочи – Псков – Сочи по воскресеньям, пишет «Псковская правда» со ссылкой на компанию «Азимут».

При этом остальные авиарейсы на этих направлениях сохраняются, а возобновить отменённые компания намерена в октябре.