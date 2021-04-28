Евросоюз не сможет отключить Россию от системы международных платежей SWIFT

22:06, 28 апреля 2021, ПАИ

Европейский союз не может отключить Россию системы международных платежей SWIFT, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пленарного заседания Европарламента. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, институты Евросоюза имеют ограниченные средства давления на Россию. Он отметил, что политика в отношении Москвы определяется странами-участницами, они должны сохранить единство и действовать в соответствии с тем, что было сказано в Брюсселе.



«SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции», — добавил Боррель.



Ранее сообщалось, что Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.