Пскович решил подзаработать на краже крышек люков

11:23, 29 апреля 2021, ПАИ

В Пскове полиция раскрыла кражи крышек канализационных и водосточных люков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 1 по 27 апреля на улицах Железнодорожной, Пограничной и Лужской были похищены шесть крышек канализационных и водосточных люков. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по городу Пскову, был установлен молодой человек, подозреваемый в совершении данных противоправных деяний. Им оказался 29-летний неработающий пскович. Он признался в том, что передвигался по городу, используя услуги такси и похищал крышки люков, а потом сдавал их в пункт приема металла.

Причиненный ущерб уточняется. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается причастность фигуранта к совершению и других подобного рода преступлений.