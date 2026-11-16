В Псковской области завершили расследование дела экстремистской ячейки

13:49, 16 ноября 2026, ПАИ

Следственные органы СУ СК России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении экстремистской ячейки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещённого в России движения. К этой деятельности он также привлёк двух своих знакомых. Ячейка функционировала с августа 2020 года и до октября 2025 года.

Кроме того, 6 ноября 2024 года организатор экстремистской организации вместе с одним из её участников потребовал от мужчины, ранее задержанного и осуждённого за незаконное перемещение иностранцев через госграницу России, компенсацию в полтора миллиона рублей за невыполненную «работу» по перемещению лиц за границу. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, перевёл часть требуемых денег на указанную вымогателями банковскую карту.

Помимо этого, во время обысков у организатора экстремистского сообщества изъяли 16 взрывных устройств и 35 наркосодержащих растений.

В зависимости от роли каждый из трёх участников ячейки обвиняется в совершении преступлений по статье 210 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), пунктов «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) и части 1 статьи 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в крупном размере).

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.