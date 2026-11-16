В Новоржевском районе полиция поймала рыбака с сетями

12:52, 16 ноября 2026, ПАИ

Факт незаконной рыбалки выявили полицейские в Новоржевском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в акватории реки Сороти 61-летний житель Дно ловил рыбу с помощью сетей.

У мужчины изъяли лодку, лодочный мотор, сети и улов – щук, лещей, окуней, краснопёрок. По предварительным данным, причинённый ущерб составил около 19 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» и специалисты Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Псковской области выясняют все обстоятельства произошедшего.

После проведения соответствующей экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.