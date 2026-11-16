В Новоржевском районе полиция поймала рыбака с сетями
Факт незаконной рыбалки выявили полицейские в Новоржевском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в акватории реки Сороти 61-летний житель Дно ловил рыбу с помощью сетей.
У мужчины изъяли лодку, лодочный мотор, сети и улов – щук, лещей, окуней, краснопёрок. По предварительным данным, причинённый ущерб составил около 19 тысяч рублей.
Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» и специалисты Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Псковской области выясняют все обстоятельства произошедшего.
После проведения соответствующей экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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