15 псковских школьников посетят всероссийский лагерь «Океан» во Владивостоке

18:01, 29 апреля 2021, ПАИ

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Впервые в детский центр «Океан» отправятся дети из Псковской области. Об этом сообщила директор «Центра детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 29 апреля.

Летние смены в детских оздоровительных лагерях откроются с 1-го июня. В загородных лагерях этом сезоне смогут отдохнуть 9500 детей из Псковской области.

Из них 169 псковских детей поедут за пределы региона: 154 школьника отправятся в «Артек», «Орлёнок», «Смену», а 15 детей впервые посетят всероссийский лагерь «Океан» во Владивостоке.