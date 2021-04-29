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Судьба ребёнка

15 псковских школьников посетят всероссийский лагерь «Океан» во Владивостоке

Фото: детский центр «Океан»

Впервые в детский центр «Океан» отправятся дети из Псковской области. Об этом сообщила директор «Центра детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 29 апреля.

Летние смены в детских оздоровительных лагерях откроются с 1-го июня. В загородных лагерях  этом сезоне смогут отдохнуть 9500 детей из Псковской области.

Из них 169 псковских детей поедут за пределы региона: 154 школьника отправятся в «Артек», «Орлёнок», «Смену», а 15 детей впервые посетят всероссийский лагерь «Океан» во Владивостоке.

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