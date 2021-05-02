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Общество

Оградить детей от вождения мопедов призывает Госавтоинспекция Псковской области

Госавтоинспекция убедительно просит родителей оградить детей от самостоятельного управления транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Необходимо пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения», – подчеркнули в Госавтоинспекции.

За управление транспортными средствами, осуществляемое несовершеннолетними, предусмотрена административная ответственность. Если подростку ещё не исполнилось 16 лет, за него несут ответственность родители или опекуны. Транспорт в этих случаях отправят на специализированную стоянку.

«Управлять мопедом могут только лица, достигшие 16-летнего возраста, получившие водительское удостоверение категории «М», – напомнили в ведомстве.

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