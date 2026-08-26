Великолучанам объяснили причины отключения света на нескольких улицах города

13:00, 26 августа 2026, ПАИ

Почему периодически отключают свет на нескольких улицах Великих Лук, объяснили в администрации города. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В редакцию газеты обратились жители домов на улицах Холмской, Винатовского и Ботвина с жалобой на периодические краткосрочные отключения света. В ответ на обращение в администрации города пояснили, что в настоящее время в районе указанных улиц ведутся работы по замене кабельной линии, идущей от ТП-130,09, что может приводить к краткосрочным отключениям.

«По завершении данных работ отключения прекратятся», – сообщил глава городской администрации Андрей Беляев.

При этом он отметил, что стационарное уличное освещение города находится в технически исправном состоянии. Сетевая организация выполняет ремонт на основании многолетних графиков техобслуживания с ежегодной корректировкой по фактическому техническому состоянию энергообъектов.

«Вечерние выездные обследования, направленные на выявление неисправностей в работе УО, проводятся на постоянной основе, каждую неделю, специалистами УЖКХ Великих Лук. Показатели освещённости улично-дорожной сети города находятся под контролем сотрудников отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам и соответствуют требованиям», – рассказал Андрей Беляев.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут решить проблему недостаточного освещения во дворах, обратившись в управляющую организацию или муниципалитет в зависимости от того, где находится фонарь.