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Спорт

В Пскове прошёл муниципальный отборочный этап турнира по шахматам среди команд второклассников

Победители групп разыграли в матче между собой судьбу «золотых» медалей и право представлять Псков на областном этапе. Фото Федерация шахмат Псковской области

Региональный центр шахматного образования и спорта и Федерация шахмат Псковской области организовали, провели и утвердили итоги муниципального отборочного этапа среди команд второклассников, который прошёл в школе № 47 Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила в Федерации шахмат Псковской области.

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19, организаторами соревнований были приняты необходимые меры безопасности в соответствии с требованиями Минспорта РФ и Роспотребнадзора: жёсткий масочный режим, регулярная обработка рук участников соревнований антисептическими препаратами, а также полное отсутствие зрителей в игровом зале. Соревнования обслуживала бригада спортивных судей: Сергей Арефьев, Григорий Шаранков и Дмитрий Шахов.

В  конкурс входят три составляющие:
— областной шахматный турнир (с муниципальными этапами) между сборными общеобразовательных организаций, составленные из обучающихся 2-х классов,
— конкурс с целью оценки организации работы по реализации программы обучения шахматам среди учителей шахматного всеобуча «Шахматы в школе»,
— областная школьная олимпиада по шахматам среди учащихся вторых классов (с этапами в районах и городах).

В борьбу за выход в областной этап включились сборные команд, сформированных из восьми второклассников псковских школ: средние образовательные школы № 2, 9, 17, 23, гуманитарный лицей и лицей № 4, а также Псковский педагогический комплекс. По условиям соревнований не менее трёх мест в команде за шахматной доской должны занимать девочки-второклассницы, а учителя шахматного всеобуча в этом году стали капитанами своих команд.

По результатам групповых состязаний в борьбе за третье место встретились команды СОШ № 17 и СОШ № 23. Победу в этом матче одержали второклассники из школы № 17 со счётом 4,2:3,5.

Победители групп — сборные второклассников Псковского педагогического комплекса и гуманитарного лицея — разыграли в матче между собой судьбу золотых медалей и право представлять Псков на областном этапе, который пройдёт на родине великого русского шахматиста, первого русского шахматного мастера Александра Дмитриевича Петрова – в Опочке.

Со счётом 5:3 победу праздновали второклассники из гуманитарного лицея, причём пять очков завоевали мальчики, а вот девочки так и не смогли переиграть своих сверстниц из команды Псковского педагогического комплекса, уступив им на всех трёх досках.

Выступая на награждении победителей и призёров соревнования, президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов особо поблагодарил учителей шахматного всеобуча за их титанический, к сожалению, недостаточно оплачиваемый труд в обучении шахматам учащихся начальной школы. Дмитрий Шахов обратил внимание юных участников турнира, что шахматный всеобуч, который организован в школах нашей области с 2008 года, дал дорогу в большие шахматы и известность многим юным шахматистам, а троё из них достигли значительных успехов: Григорий Малышев и Наум Руденко стали мастерами ФИДЕ в 15-летнем возрасте, а Алексей Захаров только что впервые за 20 лет истории псковских шахмат выиграл первенство России, став лучшим шахматистом России в возрасте до 15 лет.
 

 

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