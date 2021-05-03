Восемнадцатилетний житель Гдова украл из магазина бутылку коньяка

20:11, 03 мая 2021, ПАИ

2 мая около 18 часов, экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Карла Маркса, поступил сигнал «Тревога».



Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который похитил из торгового зала бутылку коньяка. Ущерб составил 1500 рублей.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.