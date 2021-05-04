С начала года через Псковскую область проследовало более 74 млн яиц

11:51, 04 мая 2021, ПАИ

С начала 2021 года через территорию Псковской области проследовало более 74 млн пищевых и 151 тыс. инкубационных яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты произвели ветеринарный контроль 267 партий пищевых яиц и 8 партий инкубационных, ввезенных через российско-белорусский участок государственной границы РФ, расположенный в Псковской области. Все партии следовали из Белоруссии в Москву, Санкт-Петербург и Смоленскую область.

После проверочных мероприятий вся продукция была допущена к дальнейшей перевозке в адреса получателей.

Напомним, в начале апреля по соцсетям прокатилась волна негодований, связанная с резким подорожанием куриных яиц в Псковской области. ПАИ попросило экспертов прокомментировать ситуацию.