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Экономика

С начала года через Псковскую область проследовало более 74 млн яиц

С начала 2021 года через территорию Псковской области проследовало более 74 млн пищевых и 151 тыс. инкубационных яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты произвели ветеринарный контроль 267 партий пищевых яиц и 8 партий инкубационных, ввезенных через российско-белорусский участок государственной границы РФ, расположенный в Псковской области. Все партии следовали из Белоруссии в Москву, Санкт-Петербург и Смоленскую область.

После проверочных мероприятий вся продукция была допущена к дальнейшей перевозке в адреса получателей.

Напомним, в начале апреля по соцсетям прокатилась волна негодований, связанная с резким подорожанием куриных яиц в Псковской области. ПАИ попросило экспертов прокомментировать ситуацию. 

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