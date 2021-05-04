В двух волостях Стругокрасненского района не обеспечена пожарная безопасность

17:36, 04 мая 2021, ПАИ

Прокуратура Стругокрасненского района выявила в двух волостях нарушения законодательства, направленного на обеспечение противопожарных мер.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий совместно со специалистом ОНД и ПР по Плюсскому и Стругокрасненскому районам были установлены факты неисправности пожарных водоисточников, заросших травой и древесно-кустарниковой растительностью. Также отсутствовало звуковое оповещение населения, не осуществлялась опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесного пожара, не было указателей направления движения к водоисточникам.

Материалы проверки направлены в отдел надзорной деятельности и профилактической работы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. За нарушение требований пожарной безопасности санкция части 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.