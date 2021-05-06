Двухэтажный жилой дом горел в Великолукском районе

12:14, 06 мая 2021, ПАИ

5 мая около 19:20 произошло возгорание 2-этажного жилого дома в деревне Максимово Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара огнем повреждена кровля. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения ликвидировали возгорание. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при установке и эксплуатации печи.