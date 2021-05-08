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Происшествия

Водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Великолукском районе



6 мая около 18:10 на 6-м километре автодороги Першино – Ваши водитель автомобиля Fiat сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

7 мая сотрудниками полиции установлен водитель иномарки, совершивший наезд на велосипедиста. Участником ДТП оказался 40-летний житель Псковской области.

По предварительным данным, в момент столкновения с автомобилем мужчина двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП 40-летний велосипедист получил сотрясение головного мозга и ссадину левой кисти. 

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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