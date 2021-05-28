15-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30

16:52, 28 мая 2021, ПАИ

15-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в 17:30 в пятницу, 28 мая.

Потенциальная схватка «на копьях» между «Новыми людьми» и «партией граждан», электронные праймериз «Единой России», отчёт губернатора и реакция депутатов, самолётная «демократия» и ледяная война Лукашенко, а также все собаки полуанонимного телеграмера – в центре внимания соведущих Антона Сергеева, Александра Машкарина и Максима Андреева.

Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года, все выпуски проекта – на YouTube-канале ПАИ.