15-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
15-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в 17:30 в пятницу, 28 мая.
Потенциальная схватка «на копьях» между «Новыми людьми» и «партией граждан», электронные праймериз «Единой России», отчёт губернатора и реакция депутатов, самолётная «демократия» и ледяная война Лукашенко, а также все собаки полуанонимного телеграмера – в центре внимания соведущих Антона Сергеева, Александра Машкарина и Максима Андреева.
Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года, все выпуски проекта – на YouTube-канале ПАИ.
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