Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Правительство РФ проанализировало причины снижения трудовой занятости населения в Псковской области

Татьяна Голикова провела в Правительстве заседание по восстановлению рынка труда. Фото Сергей Михеев/РГ

Минтруд представил анализ причин снижения численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области. Об этом сообщили сегодня на сайте исполнительного органа государственной власти.
Среди причин такого снижения – ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привёл к сокращению их численности среди занятого населения. Например, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%.

В 2020 году произошло проседание отдельных секторов экономики. Так, в Псковской области численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в гостиницах и общепите – на 18,3%, в торговых центрах – на 17,9%, в торговле – на 11,9%. Также в указанных регионах ежегодно сохраняется устойчивая тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталом предыдущего года. В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения. 

По итогам рассмотрения данного вопроса было поручено:

- Росстату совместно с Минтрудом и Минфином изменить методику обследований численности занятого населения, в том числе в части учёта городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтённого в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных;

- Минэкономразвития совместно с руководством Республики Дагестан, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработать возможность создания новых рабочих мест для трудоустройства граждан;

- руководству Кировской и Псковской областей дополнительно провести анализ причин снижения численности занятого населения, включая анализ влияния сезонного фактора в отдельных видах экономической деятельности (сельское и лесное хозяйство, строительство), введения в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, миграционного оттока населения на сокращение уровня занятого населения;

- Минтруду на основании информации, полученной от регионов, представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

28 мая 2021

Опочецкие социальные работники награждены почётными грамотами и благодарственными письмами
28 мая 2021

Правительство РФ проанализировало причины снижения трудовой занятости населения в Псковской области
28 мая 2021

Адвокатская палата Псковской области окажет бесплатную юридическую помощь
27 мая 2021

Пациенты великолукского филиала инфекционки оценили качество работы медучреждения
25 мая 2021

В поселении Бежаницкое полным ходом идут работы по благоустройству районного центра

25 мая 2021

Изменились правила оформления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами
23 мая 2021

Пациенты Порховской межрайонной больницы выражают благодарность врачам
23 мая 2021

ФОТОФАКТ: Выпускники Першинской средней школы посадили кусты сирени

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...