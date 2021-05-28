Правительство РФ проанализировало причины снижения трудовой занятости населения в Псковской области

22:01, 28 мая 2021, ПАИ

Минтруд представил анализ причин снижения численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области. Об этом сообщили сегодня на сайте исполнительного органа государственной власти.

Среди причин такого снижения – ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привёл к сокращению их численности среди занятого населения. Например, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%.

В 2020 году произошло проседание отдельных секторов экономики. Так, в Псковской области численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в гостиницах и общепите – на 18,3%, в торговых центрах – на 17,9%, в торговле – на 11,9%. Также в указанных регионах ежегодно сохраняется устойчивая тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталом предыдущего года. В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения.

По итогам рассмотрения данного вопроса было поручено:

- Росстату совместно с Минтрудом и Минфином изменить методику обследований численности занятого населения, в том числе в части учёта городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтённого в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных;

- Минэкономразвития совместно с руководством Республики Дагестан, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработать возможность создания новых рабочих мест для трудоустройства граждан;

- руководству Кировской и Псковской областей дополнительно провести анализ причин снижения численности занятого населения, включая анализ влияния сезонного фактора в отдельных видах экономической деятельности (сельское и лесное хозяйство, строительство), введения в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, миграционного оттока населения на сокращение уровня занятого населения;

- Минтруду на основании информации, полученной от регионов, представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений.