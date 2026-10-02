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Общество

Стало известно, когда и на сколько в России повысят пенсии в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Фото: ПАИ

Первая индексация пройдёт с 1 февраля: выплаты увеличат на 6,8 % в соответствии с уровнем инфляции в предыдущем году. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно повысят на 3,3 % с учётом роста заработной платы. По данным ведомства, средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29,9 тысячи рублей.

Кроме того, одним из ключевых направлений бюджета станет поддержка семей с детьми. Объём «детского бюджета» на ближайшие три года составит 10 трлн рублей, включая финансирование единого детского пособия.

Ранее жителям России назвали категории граждан с правом на досрочную пенсию. Подробнее читайте по ссылке.

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