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Общество

Как ветераны СВО адаптируются через патриотические мероприятия, обсудят в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый социальной адаптации ветеранов специальной военной операции (СВО) через патриотические мероприятия, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 28 сентября, в 16:30.

Какие форматы патриотических мероприятий с участием ветеранов СВО существуют? Сколько таких встреч с участием ветеранов СВО прошло в Псковской области за последний год и в каких форматах они чаще всего проходят? Какие темы на уроках мужества оказываются наиболее востребованными у детей и подростков: история, личный опыт, военная история России, навыки первой помощи, что-то ещё? Планируется ли расширять форматы таких акций: онлайн-встречи, записи интервью, совместные проекты с медиа, участие в создании учебных материалов?

Об этом подробнее расскажут заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова, заместитель директора Школы адаптивного спорта Псковской области Марья Трахова, ветераны СВО Артём Стозий, Сергей Маковень и Максим Андреев.

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