Маткапитал на первого ребёнка вырастет в 2027 году

13:57, 01 октября 2026, ПАИ

Размер материнского капитала на первого ребёнка в 2027 году увеличится до 778,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России. Прогнозируемый рост – 6,8 %.

«По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год. Так, с 1 февраля 2027 года планируется увеличение размера маткапитала по уровню фактической инфляции. Прогнозируется, что она составит 6,8 %», – сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В результате размер материнского капитала вырастет до 778,5 тысячи рублей на первого ребёнка. Доплата в связи с рождением второго ребёнка, если первый родился после 1 января 2020 года, вырастет до 250,3 тысячи рублей.

Также Котяков сообщил, что маткапитал на второго ребёнка, если семья не получала выплату на первенца, вырастет до 1 млн 28,7 тысячи рублей.