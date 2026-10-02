Более 230 миллионов направили на социальные выплаты в Псковской области

14:32, 02 октября 2026, ПАИ

Министерство социальной защиты Псковской области 2 октября направило в ГКУ ПО «Центр социальных выплат» 231,6 млн рублей для финансирования мер социальной поддержки жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства предназначены в том числе для ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, а также на компенсацию стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования детей из многодетной семьи.

Также направлены меры социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сельским специалистам, многодетным семьям, опекаемым семьям, женщинам в связи с рождением первого ребёнка.

Кроме того, денежные средства направлены на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.