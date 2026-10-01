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Соцсфера

Почти 190 тысяч псковских пенсионеров получают различные выплаты из Соцфонда

В Псковской области проживает около 189,8 тысячи пенсионеров, из которых 157,9 тысячи человек получают страховую пенсию по старости. При этом более 35,5 тысячи псковичей пенсионного возраста продолжают трудовую деятельность. Об этом ПАИ сообщили в отделении Соцфонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Ежемесячно ОСФР по Псковской области на пенсии и социальные выплаты направляет более пяти миллиардов рублей. При этом страховые пенсии неработающих граждан ежегодно индексируются. В частности, в январе текущего года на 7,6 % были проиндексированы страховые пенсии более 186 тысяч жителей региона. Средний размер страховой пенсии по старости вырос примерно на 1,8 тысячи рублей и составил 25,7 тысячи рублей. У каждого пенсионера сумма индивидуальна: она зависит от количества пенсионных коэффициентов и стажа.

Повышение произошло за счёт роста фиксированной выплаты (с января 2026 года её размер – 9584,69 рубля) и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (с января 2026 года – 156,76 рубля).

Также размер пенсии повышается, когда человек достигает возраста 80 лет. Сегодня пенсионерам старше 80 лет автоматически назначается повышенная пенсия. Надбавка в размере фиксированной выплаты начинает поступать со следующего после дня рождения месяца. Всем 80-летним получателям страховой пенсии по старости автоматически устанавливается ежемесячная доплата на уход в размере 1,4 тысячи рублей.

Кроме того, региональное отделение СФР выплачивает пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В числе получателей участники Великой Отечественной войны, псковичи, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда». На сегодняшний день это около 77 человек.

Пенсию получают не только те, кто трудился, но и те, кто в силу обстоятельств не смог сформировать необходимое количество пенсионных прав. Таким гражданам назначается социальная пенсия, правда, на пять лет позднее общеустановленного пенсионного возраста: женщинам – в 65 лет, мужчинам – в 70 лет.

Государственное пенсионное обеспечение, в том числе социально, было проиндексировано в апреле 2026 года на 6,8 %. Повышение затронуло более 16,7 тысячи жителей региона. В результате индексации социальная пенсия в среднем увеличилась более чем на одну тысячу рублей и достигла 16,1 тысячи рублей.

Индексация социальных пенсий проходит не в январе, а в апреле, потому что социальные пенсии зависят от прожиточного минимума, а не от страховых взносов. Если у гражданина сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, автоматически устанавливается федеральная социальная доплата.

Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается и родителям-пенсионерам, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно. В Псковской области увеличенный размер пенсии установлен для четырёх тысяч родителей.

Получить подробную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения граждан можно по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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