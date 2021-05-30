Названы факторы развития рака у здорового человека

17:58, 30 мая 2021, ПАИ

Врач-онколог и хирург Иван Карасев считает, что острое физическое и эмоциональное истощение организма может привести к развитию рака. Об этом пишет газета «Известия».

По словам специалиста, для обычного функционирования организму нужен сон не менее восьми часов, несколько приемов пищи в день с учетом нормального завтрака, регулярная физическая активность (не менее 10 тысяч шагов в день) и прогулки на свежем воздухе.

«Одна из причин онкологии — острое физическое и эмоциональное истощение. Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое — выходные не время для работы. Многие недооценивают это правило и считают, что выполнение мелких задач не отнимают их выходные. Будучи головой в работе, вы по-прежнему не отдыхаете. Даже лежа без движения, вы не сможете отдохнуть», - отметил врач.

Он также подчеркнул, что слишком долгий сон в выходные — опасен. «Пересып вреден для здоровья не меньше, чем недостаток сна. Оптимальный способ компенсировать будничный недосып — добавить ко сну в выходные дни 1-2 часа», - объяснил Карасев.

На эмоциональное состояние, как подчеркнул он, также оказывают благотворное влияние чистота и уют в доме. «Конечно, не стоит все выходные бегать со шваброй в зубах. 1-2 часа времени на поддержание уюта и чистоты — этого более, чем достаточно», - добавил врач.