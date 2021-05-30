Топиарные фигуры появились в сквере Порхова
В Порхове в городском сквере появились топиарные фигуры [кустарниковые скульптуры — ПАИ]. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».
Скульптуры сразу привлекли внимание местных жителей, уточняют в издании, люди стали активно фотографироваться.
Ожидается, что в сквере будут установлены также топиарные фигуры семьи медведей, сейчас идет монтаж. Пока в сквере стоят фигуры женщины с зонтом, мужчины с тростью и в цилиндре, а также фигура собаки.
Работы по проекту приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» по благоустройству сквера заканчиваются на днях, подчеркнули в газете.
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