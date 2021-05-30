Топиарные фигуры появились в сквере Порхова

17:48, 30 мая 2021, ПАИ

В Порхове в городском сквере появились топиарные фигуры [кустарниковые скульптуры — ПАИ]. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Скульптуры сразу привлекли внимание местных жителей, уточняют в издании, люди стали активно фотографироваться.

Ожидается, что в сквере будут установлены также топиарные фигуры семьи медведей, сейчас идет монтаж. Пока в сквере стоят фигуры женщины с зонтом, мужчины с тростью и в цилиндре, а также фигура собаки.

Работы по проекту приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» по благоустройству сквера заканчиваются на днях, подчеркнули в газете.