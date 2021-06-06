Названы повышающие чувствительность к солнцу лекарства

09:32, 07 июня 2021, ПАИ

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова заявила, что из-за применения нестероидных противовоспалительных средств и антибиотиков повышается чувствительность человека к солнечным лучам. Об этом пишет газета «Известия».

Ольга Жукова отметила, что для загара не нужна высокая температура, поскольку он стимулируется за счет ультрафиолетового излучения, которое не влияет на температуру окружающей среды в отличие от теплового, инфракрасного, излучения. Действие ультрафиолета на кожный покров человека сохраняется вне зависимости от того, что он не заметен в спектре солнечного света.

В группе риска по солнечным ожогам, по словам Жуковой, находятся дети и люди с очень светлой и тонкой кожей, на теле которых имеются родинки и родимые пятна.

«Время появления загара зависит от типа кожи человека и времени пребывания под солнечными лучами. Самое кроткое время для появления солнечного ожога — у людей с очень светлой кожей, блондинов; наиболее длительное — у смуглых. Однако и те и другие подвержены риску солнечного ожога. Повышать фоточувствительность могут некоторые лекарства — например, антибиотики (сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны) и нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен и другие)», - отметила эксперт.