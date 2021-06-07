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Общество

Псковский омбудсмен проверил соблюдение прав граждан в изоляторе в Стругокрасненском районе

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав граждан, отбывающих административные наказания и задержанных, находящихся в спецпомещениях органов полиции в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Во время личного посещения омбудсмен проверил основания задержания и нахождения граждан в подразделениях полиции и изоляторе временного содержания муниципального отдела МВД России «Стругокрасненский». В ходе проверки Дмитрий Шахов провел личные беседы с гражданами на предмет наличия жалоб и иных обращений.

Несмотря на то что в ходе бесед ни устных, ни письменных жалоб от граждан на условия содержания не поступило, но к условиям содержания у регионального уполномоченного по правам человека было много нареканий. Дмитрий Шахов заметил, что помещения ИВС сняты с финансирования для проведения капитального ремонта, хотя ранее руководство областного управления сообщало, что такой ремонт планируется и просто необходим, чтобы привести условия содержания граждан в соответствие как с российскими, так и международными стандартами.

Ранее по итогам проверки свои серьезные замечания к данным помещениям сформулировала и общественная наблюдательная комиссия Псковской области.

По результатам проверки уполномоченный по правам человека в Псковской области потребует информацию и направит свои предложения руководству УМВД России по Псковской области как о причинах неутверждения сметы на капитальный ремонт ИВС и отказа от финансирования по федеральной программе, так и о мерах, которые должны быть приняты в целях восстановления прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания межмуниципального отдела МВД России «Стругокрасненский».

Данный вопрос также будет затронут на личной встрече регионального омбудсмена и начальника УМВД по Псковской области, на которой планируется обсудить результаты соблюдения прав граждан органами полиции по итогам его ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод граждан в 2020 году.

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