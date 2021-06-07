Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пскове
Мужчина попал в реанимацию после наезда автомобиля в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Как уточнили в Госавтоинспекции Псковской области, ДТП произошло 7 июня в 00:08 на улице Декабристов, 54.
Неизвестный водитель совершил наезд на 40-летнего псковича, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу Пскова в отделение реанимации.
На данный момент ведется поиск водителя, сбившего пешехода.
Комментарии: 0 Обсудить >>>