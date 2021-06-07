Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пскове

10:32, 07 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Мужчина попал в реанимацию после наезда автомобиля в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Как уточнили в Госавтоинспекции Псковской области, ДТП произошло 7 июня в 00:08 на улице Декабристов, 54.

Неизвестный водитель совершил наезд на 40-летнего псковича, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу Пскова в отделение реанимации.

На данный момент ведется поиск водителя, сбившего пешехода.