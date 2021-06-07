По факту гибели 20-летней девушки в Красногородском районе возбуждено уголовное дело

12:15, 07 июня 2021, ПАИ

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 20-летней девушки в Красногородском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, авария произошла 14 мая вблизи деревни Ночево Красногородского района. Водитель лесовоза совершил наезд на 20-летнюю велосипедистку. В результате от полученных травм девушка скончалась.

По уголовному делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, отметили в ведомстве.