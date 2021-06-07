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Спорт

Два турнира по шахматам пройдут в Псковской области в июне

В июне в Псковской области запланированы к проведению два турнира, входящие в календарный план спортивных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

Так, 19-20 июня состоится командное первенство среди юношеских сборных команд районов и городов, а также спортивных клубов. С положением можно ознакомиться здесь.

А с 25 июня по 2 июля пройдёт международный шахматный фестиваль «Псков – 2021». С положением можно ознакомиться здесь.

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