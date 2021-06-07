Установлен водитель, совершивший наезд на пешехода в Пскове

18:08, 07 июня 2021, ПАИ

Сотрудники полиции установили личность водителя, совершившего наезд на пешехода в ночь на 7 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 июня в 00:08 у дома № 54 на улице Декабристов неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на 40-летнего мужчину. После чего водитель скрылся с места ДТП.

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову установлен подозреваемый в совершении противоправных действия. Им оказался 40-летний мужчина, который управлял автомобилем «Опель Омега», отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.