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Происшествия

Установлен водитель, совершивший наезд на пешехода в Пскове

Сотрудники полиции установили личность водителя, совершившего наезд на пешехода в ночь на 7 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

7 июня в 00:08 у дома № 54 на улице Декабристов неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на 40-летнего мужчину. После чего водитель скрылся с места ДТП. 

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову установлен подозреваемый в совершении противоправных действия. Им оказался 40-летний мужчина, который управлял автомобилем «Опель Омега», отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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