18-летняя великолучанка украла телефон у таксиста

10:22, 08 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках 18-летняя безработная местная жительница украла телефон у таксиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

6 июня текущего года около 21:00 у дома на улице Ставского пассажирка попросила у таксиста телефон для срочного звонка. Заполучив телефон, подозреваемая попыталась скрыться.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре сотрудники полиции задержали великолучанку. Она дала признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело. Уточняются все обстоятельства произошедшего.