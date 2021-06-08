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Происшествия

18-летняя великолучанка украла телефон у таксиста

В Великих Луках 18-летняя безработная местная жительница украла телефон у таксиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

6 июня текущего года около 21:00 у дома на улице Ставского пассажирка попросила у таксиста телефон для срочного звонка. Заполучив телефон, подозреваемая попыталась скрыться.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре сотрудники полиции задержали великолучанку. Она дала признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

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