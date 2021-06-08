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Общество

Не соответствующие дизайн-коду 149 вывесок демонтировали в Пскове

Фото Арсения Тимашова

В Пскове демонтировали 149 вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду. 48 из них уже заменили на новые до срока административного действия. Об этом рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 июня.

«Это неплохой результат для центральных улиц и для города, - добавила Симонова. - Все снимают вывески с центральных улиц».

Ранее депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

Теперь на владельцев не соответствующих дизайн-коду вывесок будут составлять административный протокол и выдавать им предупреждение о необходимости привести объект в порядок в течение 15 рабочих дней. Если предупреждение будет проигнорировано, то вывеску демонтируют за счёт средств городского бюджета, а потом эти деньги взыщут с её владельца. В случае если его не удастся установить, то деньги придётся заплатить владельцу здания, строения или помещения, где была расположена демонтированная вывеска. 

К 3 июня все вывески в центре города должны соответствовать дизайн-коду.

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