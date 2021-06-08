Как безопасно провести каникулы, рассказали полицейские детям в Пскове

15:38, 08 июня 2021, ПАИ

С началом летнего отдыха с 8 по 20 июня представители ГИБДД совместно с Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, созданным на базе МБУ «Центр образования «Наставник», используя оборудование «Лаборатории безопасности», продолжают проводить для детей, отдыхающих в городских и районных пришкольных лагерях, разъяснительные беседы. В Пскове состоялось профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ребятам рассказывают о соблюдении требований безопасности на улицах, дорогах и транспорте в период летних школьных каникул, закрепляя эти знания в ходе различных познавательных и увлекательных мероприятий. Главная цель таких встреч — совершенствование знаний, умений и навыков безопасного поведения подопечных на улице и в общественном транспорте, которые они получали в процессе обучения в школе. При этом затрагиваются основные проблемные вопросы в сфере безопасности дорожного движения, такие как поведение на улице, во дворах жилых домов, в салоне транспортных средств, при управлении велосипедом.

Кроме того, на особом контроле сотрудников Госавтоинспекции в период летних школьных каникул остается перевозка организованных групп детей к местам отдыха.