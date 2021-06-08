9-летний велосипедист столкнулся с внедорожником в Красногородске

20:37, 08 июня 2021, ПАИ



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»













Несовершеннолетний велосипедист столкнулся с иномаркой в Красногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Заря».

8 июня около 19:00 у дома №9 на улице Красногорской в Красногородске произошло столкновение велосипедиста и внедорожника «Сузуки Витара».

По словам очевидцев, ребёнок спускался на велосипеде с горки и попал под колёса иномарки.

У внедорожника помято левое переднее крыло, бампер слева, трещины на лобовом стекле и свёрнуто зеркало.

В результате столкновения с автомобилем 9-летний ребёнок получил различные травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и пожарные.