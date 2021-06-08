9-летний велосипедист столкнулся с внедорожником в Красногородске
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
Несовершеннолетний велосипедист столкнулся с иномаркой в Красногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Заря».
8 июня около 19:00 у дома №9 на улице Красногорской в Красногородске произошло столкновение велосипедиста и внедорожника «Сузуки Витара».
По словам очевидцев, ребёнок спускался на велосипеде с горки и попал под колёса иномарки.
У внедорожника помято левое переднее крыло, бампер слева, трещины на лобовом стекле и свёрнуто зеркало.
В результате столкновения с автомобилем 9-летний ребёнок получил различные травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и пожарные.
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