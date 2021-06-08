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Страна и мир

Жительница ЮАР родила сразу десять детей

 

Интересно, как отреагировал отец на рождение десятерых детей? Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency (ANA)

Жительница ЮАР установила мировой рекорд по родам. У неё родилось десять детей.Как сообщает РИА Новости, в ночь на вторник 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг стала мамой семи мальчишек и трех девчонок. Роды прошли на восьмом месяце беременности. Кстати, врачи по результатам УЗИ думали, что женщина должна была родить восьмерых.
Предыдущий рекорд был установлен малийкой Халимсой Сиссе, родившей девятерых в прошлом месяце в Марокко.

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