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Страна и мир

Систему оплаты труда врачей изменят в семи регионах России

С 1 ноября в России запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Постановление, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Проект запустят в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии. В сообщении указано, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников — врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

Проект, как подчеркивается, нацелен на решение проблемы, когда при отсутствии единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников. В итоге зарплаты медработников одного профиля и квалификации могут отличаться в зависимости от учреждения.

«Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам — с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчёта установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава», — сказано в сообщении.

Газета «Известия» пишет, что, кроме всего прочего, ведомства внесут в правительство проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия назначения. Предусматривается, что зарплата медработников во время проведения пилотного проекта не должна быть ниже зарплаты по действующей системе оплаты труда.

Пилотный проект продлится до марта 2022 года. По его результатам будут определены единые требования к системе оплаты труда для медработников по всей стране.

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