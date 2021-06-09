Псковские бизнесмены смогут получать поддержку в приоритетном порядке

16:47, 09 июня 2021, ПАИ

Малое и среднее предпринимательство Псковской области сможет получать поддержку в приоритетном порядке, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью «Интерфаксу» по итогам Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что на ПМЭФ был подписан целый ряд важных для Псковской области соглашений. «Во-первых, с федеральной корпорацией поддержки МСП. Валовый региональный продукт на 30 % состоит как раз из МСП. Мы увидели, насколько эта сфера чувствительна во время борьбы с коронавирусом, поэтому необходимо, чтобы меры поддержки были адресными. Теперь региональный бизнес сможет получать их в приоритетном порядке», – подчеркнул глава региона.

Также губернатор рассказал о подписании соглашения с МТС. «Сотовая связь и интернет сейчас важны и просто необходимы для различных сфер жизни, а кроме того, это ещё и инвестиционная привлекательность, и медицина, и безопасность, и доступ к экстренным службам. МТС одними их первых пришли к нам в регион, у них наиболее широкая сетка, если сравнивать с другими операторами», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что в Псковской области планируется установить ещё 100 вышек сотовой связи.

Кроме того, на ПМЭФ состоялось подписание соглашений с двумя резидентами ОЭЗ «Моглино», по которым в сумме планируется инвестировать около 400 млн рублей. Одна из компаний намерена открыть производство нетканых материалов, вторая – комплектующих для мебели, уточнил глава региона.