Около 200 млн рублей требуется Псковской области на установку 100 вышек сотовой связи

15:18, 09 июня 2021, ПАИ

В Псковской области планируется установить еще 100 вышек сотовой связи, на это потребуется около 200 млн рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в интервью «Интерфаксу».

По словам Ведерникова, сейчас сотовая связь и интернет важны и необходимы для различных сфер жизни. Губернатор подчеркнул, что налаженная стабильная связь — это еще и инвестиционная привлекательность, и медицина, и безопасность, и доступ к экстренным службам.

«МТС одними их первых пришли к нам в регион, у них наиболее широкая сетка, если сравнивать с другими операторами. Сейчас в планах установить ещё 100 вышек, для этого нам необходимо порядка 200 млн рублей. Правительство пообещало помочь нам в этом», - сказал Ведерников.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что один из сотовых операторов выходит на концессию, «ставит свое оборудование, принимает на обслуживание и гарантирует, что эти вышки останутся».

В совокупности это может дать до 95% покрытия области связью, отметил губернатор.