Псковский губернатор вручил почётную награду «Горячее сердце» Ивану Васильеву

22:54, 09 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лауреата Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Торжественная церемония состоялась в среду, 9 июня, в рамках международного патриотического форума «Мы помним!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

За смелость и самоотверженность глава региона вручил нагрудный знак, почётную книгу и ценный подарок псковичу Ивану Васильеву. В сентябре прошлого года учащийся Псковского политехнического колледжа самостоятельно задержал грабителя и передал его правоохранительным органам.

Социально значимый проект Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в России с 2013 года. В первую очередь он нацелен на чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Ранее жители региона в разные годы уже становились обладателями общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В частности, в 2019 году лауреатами инициативы стали ученики лицея № 10 Великолукского района Егор Иванов и Никита Смирнов, которые спасли тонущую девочку, а в прошлом году из рук губернатора почётную награду получил Иван Степанов и тоже за спасение тонущего ребёнка.