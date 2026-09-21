Как помочь ветерану СВО вернуться к мирной жизни, обсудят на брифинге в ПАИ

13:14, 21 сентября 2026, ПАИ

Брифинг о социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с помощью психологической поддержки пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября, в 15:00.

Что стоит за первым звонком или первой встречей ветерана с психологом? Как близкие влияют на эмоциональное состояние ветерана? Может ли хобби помочь быстрее вернуться к мирной жизни?

Ответы на эти и другие вопросы даст медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг.