Как помочь ветерану СВО вернуться к мирной жизни, обсудят на брифинге в ПАИ
Брифинг о социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с помощью психологической поддержки пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября, в 15:00.
Что стоит за первым звонком или первой встречей ветерана с психологом? Как близкие влияют на эмоциональное состояние ветерана? Может ли хобби помочь быстрее вернуться к мирной жизни?
Ответы на эти и другие вопросы даст медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг.
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