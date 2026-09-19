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Общество

Россиянам назвали категории граждан с правом на досрочную пенсию

Страховую пенсию раньше установленного возраста могут оформить россияне с длительным стажем, жители Севера, работники вредных и тяжёлых производств, медики, педагоги, многодетные матери, отдельные категории граждан с инвалидностью и родители детей-инвалидов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.

Фото: ПАИ

По его словам, для назначения пенсии требуется не менее 30 пенсионных баллов, при этом требования к возрасту и стажу различаются в зависимости от основания.

Алексей Говырин уточнил, что женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года вправе выйти на пенсию на два года раньше с учётом установленной нижней возрастной границы.

Предпенсионерам с необходимым стажем, оказавшимся без работы после сокращения или ликвидации работодателя, служба занятости может предложить оформить пенсию на два года раньше срока, если трудоустроиться не удалось.

Для педагогов и медиков после выработки специального стажа действует предусмотренная законом отсрочка.

Матери троих детей получают право на пенсию в 57 лет, четверых – в 56 лет, а пяти и более – в 50 лет. Для этого нужно иметь 15 лет страхового стажа и воспитать детей до восьмилетнего возраста.

Проверить право на досрочную пенсию можно в выписке из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах» или в Социальном фонде России. Алексей Говырин рекомендовал сверить в документе количество пенсионных баллов, общий и льготный стажи, а недостающие сведения подтвердить трудовой книжкой, справками работодателя или из архива.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить недостающую часть страховой пенсии за прошлые периоды, если выплата была занижена из-за ошибки Социального фонда России (СФР). Подробнее читайте по ссылке.

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